У Польщі пропонують ввести кримінальне покарання за висловлювання "польський концтабір"

Вживання таких виразів несло б за собою покарання у вигляді позбавлення волі строком на 5 років, повідомляє Радіо Польща.

Також Міністерство юстиції має намір внести в Конституцію Польщі запис про те, що «добре ім'я Польщі і польського народу знаходиться під захистом закону. «Досить робити з Польщі винуватців Голокосту», - заявив на прес-конференції 15 лютого віце-міністр юстиції Патрік Який.

Він додав, що обов'язком держави є турбота про імідж Польщі за кордоном.

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Згідно проекту Міністерства юстиції, 5 років в'язниці загрожують за «публічне і таке, що суперечить фактам приписування Польщі або польському народу участі, організації або співучасті в злочинах Третього Рейху».

У такому разі слідство могло б порушувати слідчі з польського Інституту національної пам'яті, а вирок підлягав би розголосу. Проект Міністерства юстиції мав би вплив також на цивільне право. Позови «на захист доброго імені Польщі» зміг би подавати Інститут національної пам'яті та неурядові організації.

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За словами заступника міністра Якого, таким чином можна буде «вимагати компенсації за використання таких виразів за кордоном. «Джерелом закону, який захищав би добре ім'я Польщі і польського народу, був б новий запис в Конституції», - додав він.

Відзначається, що 2013 року партія «Право і Справедливість» представила в Сеймі законопроект, згідно з яким вживання виразу «польський концтабір» вважалося б злочином. Коаліційний уряд були проти, стверджуючи, що в такому випадку підкарними виявилися б вирвані з контексту висловлювання журналістів, вчених або політиків.