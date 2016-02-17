Меркель: план "Вишеградської четвірки" щодо закриття кордонів загрожує усій Шенгенській зоні

Про це у вівторок, 16 лютого, заявила канцлер Німеччини Анґела Меркель у Берліні, передає Deutsche Welle.

Як зазначила Меркель, закриття кордонів матиме негативні наслідки "для Греції та Європейського Союзу загалом, а отже - й для Шенгеньскої зони", - наводить її слова інформаційна агенція dpa.

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Успішність саміту ЄС щодо вирішення кризи біженців, який відбудеться наприкінці цього тижня, Меркель пов'язує з тим, чи вдасться посилити співпрацю з Туреччиною. На її переконання, лише у такий спосіб можна усунути причини кризи біженців та покращити захист зовнішніх кордонів ЄС. "Усі свої зусилля у четвер та п'ятницю я спрямую на розробку європейсько-турецького плану як шляху, яким варто йти", - зазначила канцлерка.

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Водночас дискусія про встановлення обов'язкових квот на розподіл біженців не є, на думку Меркель, важливою для саміту. Канцлерка вказала на той факт, що з 160 тисяч біженців, про розподіл яких домовились торік, спромоглися розподілити лише одну тисячу.