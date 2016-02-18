Прем'єр Угорщини: автоматичного продовження санкцій проти Росії не буде

Про це повідомляє Радіо Свобода.

Російський президент, у свою чергу, вкотре заявив, що Мінські домовленості про врегулювання в частині сходу України має виконувати сама Україна, але не згадав про зобов’язання, які має виконати Росія.

У ході зустрічі, що відбулася під Москвою, Орбан також закликав до кращих відносин між Євросоюзом і Росією. За його словами, Будапешт зацікавлений у такому поліпшенні, що відповідало б інтересам Угорщини.

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Нинішній уряд Угорщини вже багато разів виступав за зняття санкцій, накладених на Росію через її агресію проти України. ЄС заявляє, що санкції, накладені у зв’язку з втручанням Росії на Донбасі, можуть зняти тільки після повного виконання Росією кількох пакетів домовленостей, укладених у 2014–2015 роках у білоруському Мінську і відомих разом як мінські домовленості.

У Євросоюзі уряд Орбана звинувачують у порушенні низки засад ЄС, серед того в галузі прав людини, свободи слова, незалежності судівництва тощо. Орбанові також закидають через його проросійські позиції й тісні відносини з Путіним.