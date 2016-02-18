Російська авіація посилила удари в Сирії всупереч домовленостям - США

Про це заявив представник США у військовій кампанії проти "Ісламської держави" в Іраку та Сирії полковник Стів Уоррен, повідомляє Reuters.

"Там немає зниження інтенсивності авіаударів військ режиму Асада і Росії", - сказав Уоррен. Більш того, за його словами, відбувається посилення ударів як російських літаків, так і літаків сирійських ВПС.

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Уоррен також заявив, що російські та сирійські літаки наносили удари в тих місцях, де постраждали лікарні. Він уточнив, що у США немає впевненості, удари чиїх літаків призвели до жертв. "І сирійські, і російські літаки наносили удари в тих районах, де опинилися вражені лікарні", - сказав Уоррен.

Сирійський уряд також продовжує використовувати бочкові бомби, які заборонені міжнародними нормами.

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При цьому в Росії вважають, що припинення вогню не відноситься до їх бомбардуваннь, які зрушили баланс сил на бік Асада.