Президент Венесуели оголосив про девальвацію та різке підвищення цін на бензин

Про це повідомляє Дождь з посиланням на Reuters.

Курс долара США у Венесуелі тепер буде на 37% вище — на рівні 10 боліварів за долар (раніше 6,3 болівара). Також Каракас збирається змінити метод розрахунку курсу, прийнявши до уваги значно більш слабкий курс болівара в неофіційних обмінних пунктах (до 200 боліварів за долар).

За підрахунками Reuters, ціни на бензин в цілому зростуть відразу на 1329%; відомо, що літр 95-го бензину подорожчає з 0,097 до 6 боліварів. При цьому агентство зазначає, що в ціну венесуельського бензину закладається вкрай високий рівень державних субсидій, тому за повний бак можна буде розплатитися за ціною пляшки газованої води ($0,23). Минулого разу до настільки радикального підвищення цін влади країни вдавалися в 1989 році, що призвело до масштабних протестних виступів.

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Отримані в результаті підвищення цін доходи Мадуро планує направити в державні фонди. Приблизно 30% від доходів піде на закупівлю нового громадського транспорту та його ремонт.

Президент Мадуро, який втратив підтримку парламенту після впевненої перемоги опозиції, намагається проводити реформи на тлі глибокої економічної кризи, яка супроводжується дефіцитом товарів, знеціненням валюти і проблемами з електропостачанням.

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