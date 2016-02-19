Стало відомо, коли президент США з дружиною відвідають Кубу

Про це йдеться у повідомленні на сайті Білого дому, оприлюдненому в четвер, 18 лютого, передає Deutsche Welle.

Сам президент у своєму Twitter пообіцяв, що порушить на Кубі тему прав людини.

"У нас і досі є розбіжності з урядом Куби, про які я прямо говоритиму. Америка завжди захищатиме права людини у всьому світі", - зазначається у повідомленні.

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Закінчення ізоляції Куби з боку США, яка тривала понад п'ять десятиліть, Обама вважає одним із важливих досягнень своєї зовнішньої політики. Це буде перший візит чинного президента США на Кубу з 1928 року.

У повідомленні на сайті Білого дому зазначається, що Обама, окрім переговорів з головою Державної ради Куби Раулем Кастро, матиме також зустрічі з представниками громадянського суспільства та підприємцями.

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США розірвали дипломатичні відносини з Кубою у 1961 році, через два роки після приходу до влади кубинських революціонерів під проводом Фіделя Кастро, які скинули проамериканський уряд Фульхенсіо Батісти. У 1962 році Сполученими Штатами були запроваджені економічні санкції і торговельне ембарго проти Куби. У 2008 році Фідель Кастро передав владу своєму молодшому братові Раулю.