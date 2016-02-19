Російський Мі-8 вторгся в повітряний простір Естонії, посла РФ викликали "на килим"
Російський вертоліт Мі-8 без дозволу залетів в повітряний простір Естонії. Інцидент стався 18 лютого в районі міста Васкнарви.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ERR.ee.
За інформацією Генерального штабу Сил оборони Естонії, вертоліт знаходився в естонському повітряному просторі не більше хвилини.
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Його транспондер був відключений, план польоту не був узгоджений з естонською стороною, у вертольота не було радіозв'язку з естонськими диспетчерами.
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Департамент поліції і прикордонної охорони зафіксував інцидент візуально та за допомогою технічних засобів. Прикордонники перевірили акваторію Чудського озера і берегову лінію, нічого незвичайного не знайшли.
МЗС Естонії 19 лютого викликало посла РФ і вручило йому ноту протесту.
Подібний інцидент, коли повітряний простір Естонії порушив російський вертоліт, став першим за останні п'ять років.