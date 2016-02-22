По Фіджі пронісся ураган: є жертви, тисячі людей евакуйовані (фото)

Після одного з найпотужніших зафіксованих у Південній півкулі тропічного циклону "Вінстон" у понеділок на Фіджі почали відновлювати інфраструктуру. Про це пише Reuters.

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Жертвами циклону стала 21 людина, ще чотирьох продовжують розшукувати. На віддалених островах були зруйновані цілі села і розірвані лінії комунікацій.

Рятувальники і гуманітарні організації попереджають про ризик виникнення кризи та поширення хвороб в низинних районах, де живе майже мільйон осіб. Тут ураган знищив посіви, а доступ до чистої води був заблокований.

У центрах евакуації Фіджі залишаються 8 тисяч осіб.

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Тим часом вже відновлено авіасполучення і в країну почала поступати гуманітарна допомога. Туристи залишають острова.