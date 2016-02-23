В Іспанії й Марокко затримали підозрюваних у вербуванні для ІД - BBC

За повідомленням поліції, один із затриманих - колишній в'язень Гуантанамо, який отримав військову підготовку в Афганістані, передає BBC Україна.

Четверо людей були затримані в іспанському автономному місті Сеута на північному узбережжі Африки, а також на півночі Марокко.

Поліція каже, що вони планували вчинити теракти в Іспанії.

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Два тижні тому Іспанія повідомила про арешт сімох імовірних членів ісламістського осередку, який організовував поставки для бойовиків у Сирії та Іраку.