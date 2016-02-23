В Іспанії й Марокко затримали підозрюваних у вербуванні для ІД - BBC
23:48, 23 лютого 2016Світ
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Іспанські і марокканські поліцейські затримали чотирьох людей, підозрюваних у вербуванні підлітків для угруповання "Ісламська держава".
REUTERS
За повідомленням поліції, один із затриманих - колишній в'язень Гуантанамо, який отримав військову підготовку в Афганістані, передає BBC Україна.
Четверо людей були затримані в іспанському автономному місті Сеута на північному узбережжі Африки, а також на півночі Марокко.
REUTERS
Поліція каже, що вони планували вчинити теракти в Іспанії.
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Два тижні тому Іспанія повідомила про арешт сімох імовірних членів ісламістського осередку, який організовував поставки для бойовиків у Сирії та Іраку.
REUTERS
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