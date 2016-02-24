У США сумніваються, що Росія буде дотримуватися режиму припинення вогню в Сирії - WSJ

Про це виданню The Wall Street Journal розповіли джерела в Білому домі, передає Дождь.

За даними співрозмовників WSJ, таку ідею просувають керівники Пентагону і ЦРУ Еш Картер і Джон Бреннан, а також голова об'єднаного комітету начальників штабів генерал Джозеф Данфорд. Вони вважають, що адміністрація президента США має посилити тиск на Москву для захисту груп помірних сирійських повстанців.

Джерела газети стверджують, що Картер, Бреннан та Данфорд останнім часом висловлювали різкі погляди щодо участі Росії у сирійському конфлікті та закликали до нових болючих заходів по відношенню до Москви.

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WSJ пише, що зараз у Білому домі обговорюються як передача сирійським повстанцям розвідданих для ухилення від російських авіаударів і проведення наступальних операцій проти сил Башара Асада. Також нібито висловлюються заклики до введення нових економічних санкцій щодо Росії, однак цей варіант навряд чи буде підтриманий в Європі.

«Ми будемо судити про Росію за діями, а не за словами. Цей підхід особливо розумний після оголошення рішення про припинення бойових дій, — розповів виданню представник адміністрації американського президента. — Підкреслю: наші дії не спрямовані проти Росії, однак це не скасовує того, що Росія занурюється у війну на боці жорстокого диктатора, і ця трясовина затягує».

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Як повідомляв УНІАН, напередодні Росія й США домовилися про нову спробу встановити режим припинення вогню в Сирії, який повинен вступити в силу 27 лютого. Авіаудари планується продовжити по позиціях терористичних угруповань, однак сирійські повстанці вже заявили, що побоюються російських авіаударів по ним під прикриттям боротьби з тероризмом.