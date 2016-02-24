Бельгія посилює контроль на кордоні з Францією - BBC

01:26, 24 лютого 2016
Світ
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Бельгія оголосила, що посилить контроль на кордоні з Францією.

REUTERS

Там працюватиме до 290 поліцейських, заявив міністр внутрішніх справ Бельгії Ян Ямбон, передає BBC Україна.

Французький суд тим часом розглядає законність планів виселити тисячі мігрантів із табору у Кале.

За словами пана Жамбона, контроль на кордоні не означає, що його закриють: там будуть проводитися перевірки. Порушників депортуватимуть.

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Ці заходи триватимуть "стільки, скільки необхідно", заявив пан Ямбон.

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