Бельгія посилює контроль на кордоні з Францією - BBC
01:26, 24 лютого 2016Світ
115 0
Бельгія оголосила, що посилить контроль на кордоні з Францією.
REUTERS
Там працюватиме до 290 поліцейських, заявив міністр внутрішніх справ Бельгії Ян Ямбон, передає BBC Україна.
Французький суд тим часом розглядає законність планів виселити тисячі мігрантів із табору у Кале.
За словами пана Жамбона, контроль на кордоні не означає, що його закриють: там будуть проводитися перевірки. Порушників депортуватимуть.
Читайте такожВлада Норвегії продовжила дію прикордонного контролю
Ці заходи триватимуть "стільки, скільки необхідно", заявив пан Ямбон.
Мігрантська криза вже заклала певні непорозуміння між Францією і Бельгією
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter