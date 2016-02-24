Знайдено залишки зниклого у Непалі літака: загинули всі 23 людини

Як повідомляє Kathmandu post, прес-секретар непальської армії підтвердив, що всі 23 людини, що знаходилися на борту, загинули.

За його словами, армійські рятувальники підібралися до уламків літака, зокрема знайдені крило і хвіст, однак поки ведуться пошуки залишків фюзеляжу повітряного судна.

Повідомляється, що палаючі уламки літака, що розлетілися на 200 метрів, були виявлені в лісі в районі Мьягді в західному регіоні країни.

Літак DHC-6 Twin Otter, який Tara Air почала експлуатувати у вересні 2015 року, перевозив 20 пасажирів і 3 членів екіпажу. Серед пасажирів був громадянин Китаю і громадянин Кувейту, решта були непальцями. Зазначається, що серед пасажирів було і двоє немовлят.

Літак здійснив виліт з аеропорту Покхари в 7:50 за місцевим часом, проте зв'язок з ним перервався через 10 хвилин. За словами місцевого авіадиспетчера, пілот перед цим повідомив, що політ проходить нормально.