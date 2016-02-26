США представили РБ ООН проект резолюції з жорсткими санкціями проти КНДР

Як повідомила постійний представник США при ООН Саманта Пауер, згідно з проектом всі вантажі, що прямують до Північної Кореї та з неї, вперше будуть піддаватися обов'язковій повній перевірці, передає Російська служба Бі-Бі-Сі.

Резолюція також вводить заборону на продаж Пхеньяну будь-яких видів озброєнь, у тому числі стрілецької зброї.

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"Крім того, резолюція накладає фінансові санкції на банки та рахунки КНДР і вводить заборону на ядерну і ракетну продукцію подвійного призначення", - йдеться в заяві Пауер.

Як повідомляв УНІАН, США і Китай через 7 тижнів переговорів погодили проект резолюції, яка розширить санкції Ради безпеки ООН проти Північної Кореї.

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Нагадаємо, 6 січня КНДР заявила про успішні випробування водневої бомби. Багато країн світу та міжнародні організації різко негативно відреагували на ці випробування, засудивши такі дії КНДР.