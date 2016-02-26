США представили РБ ООН проект резолюції з жорсткими санкціями проти КНДР
Влада США за підтримки Китаю представила Раді Безпеки ООН проект резолюції, яка передбачає введення санкцій відносно Північної Кореї.
Як повідомила постійний представник США при ООН Саманта Пауер, згідно з проектом всі вантажі, що прямують до Північної Кореї та з неї, вперше будуть піддаватися обов'язковій повній перевірці, передає Російська служба Бі-Бі-Сі.
Резолюція також вводить заборону на продаж Пхеньяну будь-яких видів озброєнь, у тому числі стрілецької зброї.
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"Крім того, резолюція накладає фінансові санкції на банки та рахунки КНДР і вводить заборону на ядерну і ракетну продукцію подвійного призначення", - йдеться в заяві Пауер.
Як повідомляв УНІАН, США і Китай через 7 тижнів переговорів погодили проект резолюції, яка розширить санкції Ради безпеки ООН проти Північної Кореї.
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Нагадаємо, 6 січня КНДР заявила про успішні випробування водневої бомби. Багато країн світу та міжнародні організації різко негативно відреагували на ці випробування, засудивши такі дії КНДР.