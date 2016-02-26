У Непалі розбився другий за два дні пасажирський літак

В горах на заході Непалу розбився другий за останні два дні пасажирський літак, на його борту перебувало 11 осіб, повідомляє Lenta.ru.

"Представник уряду Падамлал Ламічан (Padamlal Lamichane) заявив, що в результаті події загинула щонайменше одна особа. Літак, за його словами, належав авіакомпанії Kasthamandap Airlines", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що перед падінням на повітряному судні почалися технічні негаразди, після чого екіпаж прийняв рішення приземлитися на поле в горах. Виконати маневр пілотам не вдалося, внаслідок чого літак розбився.

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У статті повідомляють, що місце події знаходиться у важкодоступному районі - шлях до найближчого міста займає щонайменше чотири години. На даний час туди направляються поліцейські та рятувальники, зі столиці країни Катманду вилетів вертоліт.

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24 лютого у горах в центральній частині Непалу розбився пасажирський літак. Всі 23 особи, що знаходилися на його борту, загинули. За попередньою версією, причиною катастрофи міг стати щільний ранковий туман, через який повітряне судно врізалося в гору.