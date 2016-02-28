Міноборони РФ звинуватило головнокомандуючого силами НАТО в Європі у русофобії

Офіційний представник Міноборони Росії Ігор Конашенков звинуватив головнокомандуючого силами НАТО в Європі генерала Філіпа Брідлава в русофобії.

Про це пише РИА Новости.

"Протягом останніх двох років важко знайти когось ще здатного зрівнятися за напруженням русофобської істерики з нинішнім командувачем військами США в Європі генералом Філіпом Брідлавом", - сказав Конашенков.

Він заявив, що останні заяви Бридлава в американському конгресі про "готовність США битися і перемогти Росію в Європі" здивували багатьох навіть в самій Європі.

Нагадаємо, 25 лютого Брідлав представив оновлену воєнну стратегію Європейського командування Збройних сил США, в якій пріоритетним завданням назвали "стримування Російської агресії".