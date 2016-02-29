Меркель заявила про відсутність "плану Б" для вирішення кризи з біженцями

Про це Меркель заявила в неділю, 28 лютого, у ток-шоу журналістки Анни Вілль (Anne Will) на телеканалі ARD, передає dw.com.

"Мій найперший обов'язок полягає в тому, щоб Європа знайшла загальний шлях", - сказала вона.

На думку канцлера, закриття Македонією кордону з Грецією контрпродуктивно. "Це якраз те, чого я боюся - якщо один визначає свої кордони, інший змушений страждати. Це не моя Європа", - підкреслила Меркель.

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Вона пообіцяла Греції додаткову допомогу, оскільки "цю країну ми зараз не можемо кинути в біді". Особливе значення глава німецького уряду надає запланованому на 7 березня саміту ЄС за участю Туреччини, від переговорів з якою багато в чому залежить вирішення проблеми біженців.

На питання журналістки, чи є у канцлера "план Б", наприклад закриття кордонів Німеччини, Ангела Меркель відповіла: "Ні, у мене його немає". Канцлер з великим оптимізмом розраховує на спільне європейське рішення. На її думку, зараз не час думати про альтернативи.

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Меркель упевнена, що протести проти розміщення біженців в деяких районах Німеччини, що часом переростають у відкриті прояви ненависті та навіть насильства, не приведуть до розвитку небезпечної для демократії ситуації, як це було у Веймарській республіці. Тим не менш, вона готова до дискусії з тими, хто не згоден з обраним курсом. "Я займаюся політикою для всіх людей", - підкреслила Ангела Меркель.