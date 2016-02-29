У Москві біля метро затримали жінку в хіджабі з головою дитини в руках

У Москві поліція оточила станцію «Жовтневе поле» через жінку, яка прийшла до метро з закривавленою головою дитини і почала кричати «Алах Акбар», передає кореспондент РБК.

Людина була одягнена повністю в чорне, у зв'язку з чим перехожим спочатку було важко сказати, чоловік це чи жінка. Зараз на місці перебуває поліція, машина швидкої допомоги, а також машина Слідчого комітету.

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За інформацією агентства Москва, за підозрою у вбивстві дитини затримана няня.

«В районі метро «Жовтневе поле» за підозрою у вбивстві дитини затримана її няня», - сказала представник ГСУ СК по Москві Юлія Іванова.

Раніше в понеділок стало відомо, що у згорілій московській квартирі знайшли дитину з відрубаною головою. Це сталося на проспекті Народного Ополчення, який проходить повз метро «Жовтневе поле».