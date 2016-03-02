Норвегія планує прийняти цього року 3 тисячі сирійських біженців

Про це заявила прем'єр-міністр країни Ерна Сольберг під час спільної прес-конференції з президентом Єврокомісії Жан-Клодом Юнкером, передає Європейська правда.

"Норвегія та ЄС є близькими партнерами. Ми поділяємо спільні цінності та інтереси в сфері європейської безпеки та економіки", - відзначила вона.

"Сьогодні найбільшим викликом є міграція. І ми повинні знайти спільне рішення цієї міграційної кризи", -зауважила Сольберг.

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"Норвегія цього року прийме 3 тисячі переміщених сирійських біженців, зокрема, з Туреччини", - підкреслила прем'єр.

Окрім того, країна, за її словами, протягом двох років прийме ще 1,5 тисячі біженців.

Водночас, Юнкер настійно рекомендував країнам ЄС "зробити те ж саме".

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