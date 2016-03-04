В Іспанії конфіскували 20 тисяч комплектів уніформи для бойовиків ІД та "Фронт ан-Нусра"
В іспанських портах Валенсія та Альхесірас конфіскували 20 тисяч комплектів уніформи, призначених для бойовиків терористичних угруповань "Ісламська держава" та "Фронт ан-Нусра".
Про це у четвер, 3 березня, повідомило міністерство внутрішніх справ країни, передає Deutsche Welle.
За даними міністерства, форму знайшли у лютому під час антитерористичної операції, коли поліцейські відкрили у портах три контейнери, які були готові до завантаження на судна.
У рамках розслідування було заарештовано семеро осіб, яких підозрюють у логістичній та фінансовій підтримці бойовиків.
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Іспанські правоохоронці "нейтралізували дуже активну та ефективну ділову мережу, основною метою якої було постачання, підтримка та підсилення" "Ісламської держави", йдеться у заяві міністерства. Щоб уникнути підозр митників, зловмисники задекларували уніформу як "одяг секонд-хенд".