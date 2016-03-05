В Іспанії знову не вдалося сформувати коаліційний уряд - BBC

01:21, 05 березня 2016
Світ
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Соціалістична партія Іспанії вдруге не змогла сформувати коаліційний уряд, через десять тижнів після парламентських виборів.

REUTERS

Іспанський парламент відмовився затвердити лідера соціалістів Педро Санчеса на посаді прем'єра-міністра, повідомляє BBC Україна.

Чотири основні партії мають ще два місяці, щоб спробувати сформувати уряд. Втім, за словами кореспондентів, шанси, що Іспанії доведеться проводити нові вибори, досить високі.

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Загальні вибори в грудні минулого року поклали край домінуванню в країні двох партій: до цього соціалісти і колишня правляча Народна партія по черзі керували Іспанією понад 30 років.

Зараз у парламенті представлені також партія "Подемос", яка виступає проти заходів жорсткої економії, і центристська партія "Громадяни".

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