В Австралії пообіцяли провести референдум щодо одностатевих шлюбів

Австралійський уряд пообіцяв у разі свого переобрання провести референдум щодо одностатевих шлюбів до кінця поточного року, повідомляє Бі-Бі-Сі.

Генеральний прокурор Австралії Джордж Брандіс розповів, що якщо жителі Австралії проголосують за відповідну поправку, вона може стати законом до 2017 року.

"Ми підемо на вибори з обіцянкою провести референдум до кінця року", - пообіцяв він.

Про це стало відомо за кілька годин після того, як прем'єр-міністр Австралії Малкольм Тернбулл став першим головою уряду країни, який відвідав "Марді Гра" - щорічний барвистий ЛГБТ-парад у Сіднеї.

Голова опозиційної партії лейбористів Білл Шортен також був на заході і взяв участь в процесії. Однією з його передвиборних обіцянок було законодавчо визнати одностатеві шлюби протягом 100 днів після перемоги.

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Згідно з опитуваннями, більшість австралійців виступають за повноцінні шлюби для представників ЛГБТ-спільноти. Лише близько 20% жителів континенту вважають одностатеві союзи аморальними.

Дату федеральних парламентських виборів в Австралії наразі не призначено.