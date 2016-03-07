КНДР вкотре погрожує США і Південній Кореї наступом військ і ядерним ударом
Влада КНДР погрожує розпочати наступ на Сполучені Штати і Південну Корею після початку військових навчань в регіоні.
Про це повідомляє Центральне телеграфне агентство країни на своєму сайті, передає 112 Україна.
У заяві національної комісії з оборони КНДР мовиться, що "вороги в особі США і їх маріонеток" з Сеула планують спільні навчання Key Resolve і Foal Eagle, які в дійсності, на думку Пхеньяна, є частиною "тричі проклятого" плану по знищенню керівництва країни.
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Там також зазначено, що "армія й народ КНДР почнуть загальний наступ" для того, щоб протистояти США та іншим країнам в їх прагненні до ядерної катастрофи в Північній Кореї.
Північнокорейські військові заявляють, що "попереджуючий ядерний удар правосуддя" буде завдано згідно із спеціальним указом командування армії країни.
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