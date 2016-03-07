КНДР вкотре погрожує США і Південній Кореї наступом військ і ядерним ударом

Про це повідомляє Центральне телеграфне агентство країни на своєму сайті, передає 112 Україна.

У заяві національної комісії з оборони КНДР мовиться, що "вороги в особі США і їх маріонеток" з Сеула планують спільні навчання Key Resolve і Foal Eagle, які в дійсності, на думку Пхеньяна, є частиною "тричі проклятого" плану по знищенню керівництва країни.

Читайте такожСША прокоментували погрози КНДР про приведення в готовність ядерної зброї

Там також зазначено, що "армія й народ КНДР почнуть загальний наступ" для того, щоб протистояти США та іншим країнам в їх прагненні до ядерної катастрофи в Північній Кореї.

Північнокорейські військові заявляють, що "попереджуючий ядерний удар правосуддя" буде завдано згідно із спеціальним указом командування армії країни.

Читайте такожКНДР погрожує завдати удару по Південній Кореї і США у разі проведення спільних маневрів

Читайте такожспільні військові навчання