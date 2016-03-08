Британія надішле десантний корабель на підтримку міжнародної операції в Егейському морі

Прем'єр-міністр Великої Британії Девід Кемерон заявив, що військовий корабель Mounts Bay буде надіслано на підтримку міжнародної операції проти перевізників мігрантів в Егейському морі.

Про це повідомляє Европейская правда з посиланням на сайт Королівських військово-морських сил Британії.

"Десантний корабель Mounts Bay і три сторожові кораблі приєднаються до операції НАТО, що недавно розпочалася в Егейському морі. Один з сторожових кораблів вже знаходиться в Егейському морі, другий – у дорозі, третій - приєднається до операції пізніше у цьому місяці", -

Сам Mounts Bay за підтримки гелікоптера Wildcat, як очікує, розпочне роботу в найближчі дні – він займатиметься виявленням контрабандистів, що везуть мігрантів до Греції, передачею інформації турецькій береговій охороні, для того щоб та могла перехопити нелегалів.

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Як повідомлялося, 11 лютого міністри оборони країн-членів НАТО ухвалили рішення приєднатися до операції проти контрабандистів в Егейському морі.

Кораблі проводять операцію у східній частині Егейського моря між грецькими островами Лесбос, Хіос, Самос, Кос і турецьким узбережжям, де контрабандисти човнами перевозять біженців.