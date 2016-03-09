Конгрес США має намір домагатися нових санкцій проти Ірану

Про це заявив спікер палати представників, республіканець Пол Райан, передає Російська служба Бі-Бі-Сі.

За словами Райана, випробування балістичних ракет, проведені Іраном у вівторок, суперечать міжнародному праву. Спікер палати назвав їх провокацією, спрямованою проти США.

Санкції проти Ірану повинні діяти "поки режим не припинить свою агресивну, провокаційну поведінку, спрямовану проти США і їх союзників", - сказав він.

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Як повідомляв УНІАН, Іран провів випробування кількох балістичних ракет, незважаючи на тиск Вашингтона, який наполягає на неприпустимості подібних дій. В офіційній заяві збройних сил мовиться, що метою випробувань є демонстрація можливості країни стримати будь-яку загрозу.