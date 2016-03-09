Конгрес США має намір домагатися нових санкцій проти Ірану
Конгрес США буде домагатися введення нових економічних санкцій проти Ірану.
Про це заявив спікер палати представників, республіканець Пол Райан, передає Російська служба Бі-Бі-Сі.
За словами Райана, випробування балістичних ракет, проведені Іраном у вівторок, суперечать міжнародному праву. Спікер палати назвав їх провокацією, спрямованою проти США.
Санкції проти Ірану повинні діяти "поки режим не припинить свою агресивну, провокаційну поведінку, спрямовану проти США і їх союзників", - сказав він.
Читайте такожСША готувалися до військового конфлікту з Іраном в разі провалу переговорів по ядерній програмі - NYT
Як повідомляв УНІАН, Іран провів випробування кількох балістичних ракет, незважаючи на тиск Вашингтона, який наполягає на неприпустимості подібних дій. В офіційній заяві збройних сил мовиться, що метою випробувань є демонстрація можливості країни стримати будь-яку загрозу.