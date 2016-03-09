Американський військовий літак розбився в Іраку
07:04, 09 березня 2016Світ
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Американський військовий літак розбився на півночі Іраку.
REUTERS
Про це повідомляє РБК з посиланням на Reuters.
Інцидент стався в минулу суботу, 5 березня. Ніхто з чотирьох членів екіпажу не постраждав.
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Адмірал Джон Річардсон повідомив журналістам, що зазнав аварію літак-розвідник . Він здійснив вимушену посадку. У район аварії були відправлені вертольоти ВПС США. Операція з порятунку членів екіпажу аварійного судна пройшла успішно, розповів адмірал Річардсон.
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Міністерство оборони США проводить розслідування причини інциденту.
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