Вантажний літак з росіянами на борту зазнав аварії у Бангладеш

Про це повідомляє РИА "Новости" з посиланням на онлайн-видання dnews24.com.

"Всі чотири людини на борту були громадянами Росії", - повідомив представник поліції Аслам Хоссейн.

Літак, яким керувала компанія True Aviation, зазнав аварії близько 09:30 ранку за місцевим часом. Повітряне судно впало в море. Літак використовувався для транспортування креветок між містами Кокс-Базар і Джессор.

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Двоє людей були врятовані місцевими рибалками і рятувальниками близько 10 ранку і направлені в лікарню. Як повідомили в лікарні, один з них помер, а інший знаходиться в критичному стані.

Пошуки двох інших тривають. На місці аварії працюють пожежники і рятувальники.

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Зараз інформацію про НП з літаком перевіряє посольство Росії в Бангладеш.

Як повідомляв УНІАН, літак Airbus 321 російської компанії Metrojet (раніше «Когалимавіа»), який прямував до Санкт-Петербурга з Шарм-ель-Шейха, розбився в Єгипті над Синайським півостровом 31 жовтня. Все 224 людини, які були на борту, загинули. Серед жертв катастрофи також четверо українців.

17 листопада директор ФСБ РФ Олександр Бортніков повідомив, що на борту російського літака, що виконував рейс А321, в небі над Єгиптом стався теракт - спрацював саморобний вибуховий пристрій потужністю до 1 кг в тротиловому еквіваленті.