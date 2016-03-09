У МЗС підтвердили загибель двох українців в катастрофі Ан-26
Двоє громадян України - членів екіпажу транспортного літака Ан-26, який зазнав аварії в Бангладеш, загинули, ще один перебуває у критичному стані.
Про це повідомив Департамент консульської служби Міністерства закордонних справ України в Facebook.
За інформацією Посольства України в Індії, 9 березня біля узбережжя Бангладеш зазнав катастрофи літак АН-26, на борту якого перебували четверо членів екіпажу - громадян України.
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«В даний час бангладешські рятувальники знайшли трьох членів екіпажу повітряного судна (двоє загиблих, один знаходиться в критичному стані в місцевій лікарні)», - йдеться в повідомленні.
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Українське диппредставництво в Індії тримає на контролі здійснення заходів з пошуку четвертого громадянина України та хід розслідування правоохоронними органами Бангладеш причин і обставин авіакатастрофи, додали в МЗС.
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Як повідомлялося, літак Ан-26 впав у море поблизу міста Кокс-Базар. На борту Ан-26 знаходилися 4 людини. В ході пошуково-рятувальної операції вдалося виявити двох членів екіпажу, один пізніше помер у лікарні, стан другого лікарі оцінюють як критичний.
ТАСС з посиланням на генерального консула Росії повідомив, що на борту Ан-26, який зазнав аварії 9 березня, перебував український екіпаж.
"Транспортний літак Ан-26, що належав приватній бангладешській компанії True Aviation, екіпаж з 4 людей був українським. За нашими відомостями, росіян на його борту не було", - сказав російський дипломат.
Пізніше було повідомлення з посиланням на поліцію, що один пілот Ан-26 - громадянин РФ, другий - України.