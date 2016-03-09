У МЗС підтвердили загибель двох українців в катастрофі Ан-26

Як повідомлялося, літак Ан-26 впав у море поблизу міста Кокс-Базар. На борту Ан-26 знаходилися 4 людини. В ході пошуково-рятувальної операції вдалося виявити двох членів екіпажу, один пізніше помер у лікарні, стан другого лікарі оцінюють як критичний.

ТАСС з посиланням на генерального консула Росії повідомив, що на борту Ан-26, який зазнав аварії 9 березня, перебував український екіпаж.

"Транспортний літак Ан-26, що належав приватній бангладешській компанії True Aviation, екіпаж з 4 людей був українським. За нашими відомостями, росіян на його борту не було", - сказав російський дипломат.

Пізніше було повідомлення з посиланням на поліцію, що один пілот Ан-26 - громадянин РФ, другий - України.