"Амбітні цілі": У Жириновського пропонують перейменувати посаду "президент" у "верховного правителя"

Про це йдеться в проекті програми ЛДПР, текст якої є у розпорядженні ТАСС.

"Ми ставимо перед собою амбітні, але реальні цілі!", - наголошується в тексті програми.

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"В якості державного (прапора) ЛДПР пропонує відродити імперський прапор - чорно-жовто-білий триколор. Також варто замінити і нинішній гімн "Боже, царя храни", який найкраще виражає прагнення російського народу до великих звершень, віру в лідерство і національну ідею", - йдеться в повідомленні.

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"А перейнята у Заходу посада "президент" повинна бути перемейнована в "верховний правитель", - вважає ЛДПР.