Іран провів випробування балістичних ракет (фото)

Випробування, проведені Тегераном у вівторок, викликали різку критику в США. Спікер палати представників Пол Райан заявив, що конгрес США буде домагатися введення нових економічних санкцій проти Ірану.

Санкції повинні діяти, "поки режим не припинить свою агресивну, провокаційну поведінку, спрямовану проти США і їх союзників", - сказав Райан. За його словами, випробування балістичних ракет суперечать міжнародному праву, повідомляє Російська служба ВВС.

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В останній раз в Ірані випробування ракет проводилися восени 2015 року. У відповідь у січні США ввели нові санкції щодо іранських компаній і приватних осіб.

Іран наполягає, що випробування ракет не пов'язані з його ядерною програмою.

"Програма з розробки балістичних ракет ніколи не була призначена для розробки засобів доставки ядерної зброї", - заявив офіційний представник іранського МЗС Хуссейн Джабер Ансарі.