Після скандалу Папа Римський змінив правила канонізації

Процес вивчення можливих кандидатів на канонізацію може бути не лише тривалим, але і дорогим: він вимагає великої кількості поїздок для збору свідчень та проведення повноцінного розслідування про життя кандидата, в тому числі про те, творив він чудеса, передає Бі-бі-сі.

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У книгах "Жадібність" і "Торговці в храмі", нещодавно оприлюднених журналістами Еміліано Фіттіпальді і Джанлуїджі Нуцці, звинувачували Ватикан в корупції та розтраті, стверджувалося, що церковні чиновники отримують величезні гроші на вивчення кандидатів на канонізацію, при цьому їх витрати по суті ніхто не контролює.

Це не тільки відкриває можливості для масштабної корупції, але і дозволяє швидше зарахувати до лику святих людину, у якої знайдуться багаті покровителі.

Нові правила формують механізм, з допомогою якого жертводавці, які підтримують кандидата на зарахування до лику святих, зможуть платити за роботу Конгрегації з канонізації святих.

Згідно з новими правилами, для кожного можливого святого призначається адміністратор, який повинен "неухильно дотримуватися" мети кожної пожертви, а також стежити за витратами, готувати щорічний бюджет і звітувати місцевому єпископу.

У той же час в правилах не встановлюється жодних обмежень на кількість пожертвувань.