Аналітики Da Vinci AG повідомляють про зміну стратегії Росії щодо Молдови

Про це йдеться в огляді Аналітичної групи Da Vinci AG.

"Військово-політичне керівництво РФ відмовляється від проведення оперативних спеціальних заходів щодо органів державної влади Кишинева і переходить до сприяння внутрішньополітичних змін в Молдові в легальній площині, які дозволять Кремлю досягти поставлених завдань", - зазначають у Da Vinci AG.

Аналітики нагадують, що 4 березня Конституційний суд Молдови своїм рішенням анулював зміни до основного закону республіки від 5 липня 2000 року. Інстанція оголосила недійсними всі внесені тоді парламентом поправки, які стосувалися переходу до виборів президента у парламенті голосами трьох п'ятих депутатів. Таким чином, КС залишив у силі попередній механізм виборів глави держави, а саме - прямим всенародним голосуванням.

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"Незважаючи на те, що повернення до прямих всенародних виборів Президента в Молдові буде сприяти зростанню політичної стабільності в країні, існують загрози приходу на президентську посаду проросійського кандидата, що дозволить Кремлю запустити сценарій зміни зовнішньополітичного вектора Молдови", - вважають аналітики Da Vinci AG.

Як відзначається в огляді, згідно з даними соціологічних досліджень, опублікованих після 14 січня 2016 року, "найбільшою підтримкою населення Молдови користується лідер ПСРМ - Ігор Додон". "Його конкурентом на виборах стане голова платформи DA Андрій Нестасе, чия реальна прихильність проєвропейського курсу викликає сумніви", - сказано в огляді.

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"За нашими оцінками, Російська Федерація розглядає в якості пріоритету реалізацію сценарію, згідно з яким проросійський Президент РМ ініціює і підписує аналог "Меморандуму Козака" в рамках реінтеграції невизнаної Придністровської молдавської республіки до складу РМ", - прогнозує Da Vinci AG.

Аналітики нагадують, що редакція "Меморандуму Козака" зразка 2003 року передбачала, що Молдова повинна стати «асиметричною федерацією», а ПМР і Гагаузія отримали особливий статус і можливість блокувати законопроекти, небажані для автономій. Молдова зобов'язувалася дотримуватися нейтралітету і демобілізувати армію, а також надати Росії право на розміщення російських військ на території Придністров'я строком на 20 років в якості гарантів врегулювання конфлікту.

"Про існування і підтримку такого сценарію побічно свідчить Декларація ОБСЄ, прийнята в Белграді 06 грудня 2015 року, згідно з якою Придністров'ю пропонується спеціальний статус у складі Молдови", - йдеться в огляді.

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За оцінками Da Vinci AG, елементи федерації де-факто можуть бути присутніми і в унітарній державі. "У свій час проросійське лобі домоглося встановлення спеціального статусу Автономної Республіки Крим в Україні. Таким чином, для досягнення інтересів РФ формальне конституційне закріплення федералізації РМ не обов'язково", - відзначають аналітики.

За прогнозами Da Vinci AG, реінтеграція 0,5 мільйонів жителів невизнаної Придністров'я до складу 3,5-мільйонної Молдови буде мати ряд політичних наслідків. Серед них - збереження і посилення російського контингенту в ПМР з блокуванням євроатлантичних прагнень Кишинева; проведення парламентських і місцевих виборів з урахуванням волевиявлення населення ПМР, що призведе до отримання проросійської більшості у парламенті; ініціювання парламентом змін у зовнішньополітичному курсі - проголошення на курс інтеграції до ЄАЕС та ін.