Обама не вважає Путіна "повним дурнем"

Про це глава Білого дому розповів в інтерв'ю журналу The Atlantic.

За словами Обами, Путін досить зацікавлений в тому, щоб виглядати рівноправним партнером США.

"Він украй зацікавлений в тому, щоб бути рівним нам і працювати з нами, оскільки він не повний дурень (he’s not completely stupid - ред.). Він розуміє, що позиції Росії у світі суттєво похитнулися. Один лише факт вторгнення в Крим або спроби підтримати режим Асада раптово не повернуть його в гру", - сказав голова Білого дому.

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Обама також повідомив, що всі його зустрічі з Путіним проходили в діловому руслі, а сам російський президент на них був підкреслено ввічливий і досить відвертий.

"Мені ніколи не доводиться чекати його по дві години, як деяким іншим хлопцям", – зазначив Обама.

Він також дав зрозуміти, що США не готові починати повномасштабну війну через Україну. При цьому Обама підкреслив, що він завжди був "реалістом" у своїй позиції по Україні.

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"Думка про те, що Росія певною мірою посилила зараз свої позиції, після Сирії або України, порівняно з тими, які у неї були до вторгнення в Україну і відправки військ до Сирії, фундаментально суперечить природі влади в міжнародній політиці в світі. Справжня влада означає, що ти можеш отримати бажане без застосування сили", - зазначив Обама.

При цьому президент США підкреслив, що Росія завжди буде загрозою для України.

"Факт в тому, що Україна, яка не є членом НАТО, буде вразлива для російського військового домінування незалежно від того, що ми будемо робити", - сказав він.