Затриманий рік тому в США росіянин зізнався, що він шпигун

Росіянин Євген Буряків, затриманий у США за підозрою в шпигунстві, визнав свою провину в тому, що він працював в якості агента іноземної держави, не повідомляючи про це уряд США, повідомляє Русская служба Би-би-си.

Формально Бурякова звинувачують у злочинній змові з метою шпигунства. Слідство вважає, що в цю змову обвинувачений вступив із двома дипломатами, які працювали в США. Обидва вони встигли залишити країну до того, як їх затримали.

Крім того, на думку слідчих органів, Буряків всупереч вимогам закону не став офіційно реєструватися в США як агент російської влади і не планував інформувати американську влади про свою роботу.

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Про затримання 41-річного Бурякова, який працював заступником голови представництва "Внешэкономбанка" в Нью-Йорку, стало відомо на початку 2015 року. Спочатку провину він не визнавав. Очікується, що процес над росіянином почнеться протягом місяця.

Слідство вважає, що Буряков є кадровим співробітником СЗР і займався в США збором розвідданих. Зокрема, вважає американська влада, його цікавила інформація про потенційні санкції США проти Росії.

У Службі зовнішньої розвідки Росії відмовилися коментувати інформацію з приводу Євгена Бурякова.