США звинувачують режим Асада у порушенні перемир'я в Сирії
США закликають Росію вплинути на сирійського президента Башара Асада через порушення його режимом встановленого наприкінці лютого перемир'я.
Про це повідомляє Російська служба Бі-Бі-Сі.
За словами представника держдепартаменту США Джона Кірбі, ракетні удари урядових військ Сирії, жертвами яких регулярно стають мирні жителі, є очевидним порушенням режиму припинення вогню, запровадити який вдалося завдяки сприянню Росії і США.
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Джон Кірбі зазначає, що у Росії є вплив і особисті стосунки з президентом Сирії Башаром Асадом, тому США розраховують, що Москва використає цей вплив на Дамаск, щоб домогтися припинення вогню.
Досі США і РФ підтверджували, що незважаючи на постійні локальні інциденти, в цілому перемир'я дотримувалося.
Як повідомляв УНІАН, 14 березня в Женеві заплановано проведення мирних переговорів щодо Сирії. Зазначається, що головна сирійська опозиційна група - Вищий комітет з переговорів - заявила, що візьме участь у мирних переговорах.