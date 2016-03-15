Обама і Путін обговорили виведення військ із Сирії, а також ситуацію в Україні
Президент США Барак Обама в телефонному режимі обговорив з російським колегою Володимиром Путіним рішення про часткове виведення військ РФ із Сирії, а також нагадав про необхідність дотримання режиму тиші проросійськими бойовиками на Донбасі.
Про це йдеться в повідомленні прес-служби Білого Дому.
"Сторони обговорили заяву Путіна про часткове виведення російських військ з Сирії, а також подальші кроки, необхідні для повного припинення бойових дій з метою прогресу переговорів з мирного врегулювання ситуації", – йдеться в повідомленні.
Обама також позитивно оцінив зниження рівня насильства в Сирії. При цьому він підкреслив, що наступальні дії військ режиму Башара Асада підривають як процес припинення вогню, так процес політичного врегулювання.
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Говорячи про Україну Обама нагадав про потребу припинення вогню російсько-сепаратистськими силами на Донеччині. Також президент США заявив про необхідність забезпечити безперешкодний доступ представникам СММ ОБСЄ на підконтрольні бойовикам території, в тому числі на українсько-російському кордоні.
Як повідомляв УНІАН, президент Росії Володимир Путін наказав почати виведення основних сил РФ з Сирії з 15 березня.