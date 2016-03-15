Обама і Путін обговорили виведення військ із Сирії, а також ситуацію в Україні

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Білого Дому.

"Сторони обговорили заяву Путіна про часткове виведення російських військ з Сирії, а також подальші кроки, необхідні для повного припинення бойових дій з метою прогресу переговорів з мирного врегулювання ситуації", – йдеться в повідомленні.

Обама також позитивно оцінив зниження рівня насильства в Сирії. При цьому він підкреслив, що наступальні дії військ режиму Башара Асада підривають як процес припинення вогню, так процес політичного врегулювання.

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Говорячи про Україну Обама нагадав про потребу припинення вогню російсько-сепаратистськими силами на Донеччині. Також президент США заявив про необхідність забезпечити безперешкодний доступ представникам СММ ОБСЄ на підконтрольні бойовикам території, в тому числі на українсько-російському кордоні.

Як повідомляв УНІАН, президент Росії Володимир Путін наказав почати виведення основних сил РФ з Сирії з 15 березня.