Керрі має намір обговорити з Путіним у Москві ситуацію в Сирії

Про це повідомляє Російська служба Бі-Бі-Сі.

Як зазначив Керрі, з виведенням російських військ з Сирії та укладенням перемир'я, який набрав чинності 27 лютого, в сирійському мирному процесі "настав дуже важливий етап".

"Сьогодні, коли ми зустрічаємо п'яту річницю цієї жахливої війни, цілком можливо, що у нас з'явилася краща за багато років можливість покласти їй край", - заявив Керрі.

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Представник російського МЗС Марія Захарова відреагувала на заяву Керрі, сказавши, що "можливість візиту держсекретаря США Джона Керрі в Москву опрацьовується".

Як повідомляв УНІАН, президент Росії Володимир Путін наказав почати виведення основних сил РФ з Сирії з 15 березня.