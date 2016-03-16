Керрі має намір обговорити з Путіним у Москві ситуацію в Сирії
Держсекретар США Джон Керрі має намір наступного тижня прилетіти в Росію, щоб обговорити з Володимиром Путіним ситуацію в Сирії після виведення звідти основної частини контингенту російських ВКС.
Про це повідомляє Російська служба Бі-Бі-Сі.
Як зазначив Керрі, з виведенням російських військ з Сирії та укладенням перемир'я, який набрав чинності 27 лютого, в сирійському мирному процесі "настав дуже важливий етап".
"Сьогодні, коли ми зустрічаємо п'яту річницю цієї жахливої війни, цілком можливо, що у нас з'явилася краща за багато років можливість покласти їй край", - заявив Керрі.
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Представник російського МЗС Марія Захарова відреагувала на заяву Керрі, сказавши, що "можливість візиту держсекретаря США Джона Керрі в Москву опрацьовується".
Як повідомляв УНІАН, президент Росії Володимир Путін наказав почати виведення основних сил РФ з Сирії з 15 березня.