У США оприлюднили законопроект про протидію пропаганді РФ

Про це повідомляє "Радіо Свобода".

Документ, який називається Акт протидії інформаційній війні в 2016 році, з'явився в момент посилення закликів до Конгресу США, урядів європейських столиць і НАТО з протидії кампанії дезінформації.

Нове законодавство США, розроблене сенатором від Республіканської партії Робом Портманом і сенатором-демократом Крісом Мерфі, передбачає створення інформаційного Центру аналізу, який повинен аналізувати «інформаційну війну іноземних урядів».

Законопроект, після офіційного представлення, став би одним з щонайменше двох документів, спрямованих на Конгрес в останні роки, метою яких є змінити політику США щодо діяльності міжнародних ЗМІ.

Росія через свою агресію в Україні стурбувала політиків як в Європі, так і в Північній Америці.

Євросоюз створив невеликий підрозділ під назвою Європейська служба зовнішніх дій по боротьбі з поширенням кремлівської трактування подій, зокрема, йдеться про таких російських каналах. як RT і Sputnik. У НАТО для протидії російській пропаганді створили Центр стратегічної комунікації, який базується в Латвії.