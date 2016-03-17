У Швеції працюють близько десяти "російських шпигунів" під дипломатичним прикриттям - спецслужби

Такі дані у щорічній доповіді приводить Служба державної безпеки Швеції (SAPO), повідомляє РБК.

У SAPO стверджують, що «російські шпигуни» також видають себе за бізнесменів або співробітників авіакомпаній.

Читайте такожЧехія стверджує про особливий інтерес російських шпигунів до ядерних об'єктів

У доповіді згадується, що Росія застосовує у Швеції методи психологічної війни. За даними служби, Росія намагається впливати на шведських політиків і суспільство в цілому через радикальні рухи і поширення дезінформації.

«Ми зафіксували розвідувальну діяльність в багатьох сферах: політичній, економічній, військовій і так далі. І ця картина нас дуже турбує», — заявив головний аналітик контррозвідки SAPO Вільгельм Унге, який працював над доповіддю.

SAPO підтверджує, що деяких співробітників російського посольства попросили покинути країну в 2015 році.

На думку SAPO, російська розвідка являє найбільшу загрозу для Швеції. Після Росії в списку загроз йдуть розвідувальні служби Ірану і Китаю.

У минулому році Унге вже заявляв, що третина російських дипломатів, які перебувають на службі у посольстві Росії в Стокгольмі є шпигунами. Він зазначав, що сучасні російські шпигуни набагато більш освічені і часто молодше радянських, а їх метою є придбання передових технологій і «підготовка до військової операції проти Швеції».

У 2015 році влада Швеції і Росії обмінялися висилкою дипломатів зі своїх країн.