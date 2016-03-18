Помер колишній глава МЗС Німеччини Гідо Вестервелле

"Він помер 18 березня в університетській клініці Кельна від ускладнень, викликаних лейкемію", - йдеться в повідомленні фонду політика, передає kommersant.ru.

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Гідо Вестервелле очолював міністерство закордонних справ (МЗС) Німеччини з 2009 по 2013 роки. З 2009 по 2011 рік він обіймав посаду віце-канцлера Німеччини. У 2014 році стало відомо, що він хворий на лейкемію.