ВООЗ: в Анголі півтори сотні людей померли від жовтої лихоманки - BBC

Про це повідомили у Всесвітній організації охорони здоров'я, передає BBC Україна.

Голова педіатричного шпиталю у столиці країни Луанді розповів, що лише у понеділок у них померли 27 дітей.

У ВООЗ кажуть, що в країні зросла захворюваність і на інші недуги, такі як холера та малярія. Особливо потерпають міські райони.

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Ці проблеми пов'язують із погіршенням санітарних умов. Через падіння цін на нафту Ангола - другий за величиною експортер цього ресурсу у Африці - мала скоротити бюджетні витрати.