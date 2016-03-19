ВООЗ: в Анголі півтори сотні людей померли від жовтої лихоманки - BBC
00:41, 19 березня 2016Світ
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158 людей померли від жовтої лихоманки в Анголі відтоді, як минулого року почався спалах цієї хвороби.
REUTERS
Про це повідомили у Всесвітній організації охорони здоров'я, передає BBC Україна.
Голова педіатричного шпиталю у столиці країни Луанді розповів, що лише у понеділок у них померли 27 дітей.
У ВООЗ кажуть, що в країні зросла захворюваність і на інші недуги, такі як холера та малярія. Особливо потерпають міські райони.
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Ці проблеми пов'язують із погіршенням санітарних умов. Через падіння цін на нафту Ангола - другий за величиною експортер цього ресурсу у Африці - мала скоротити бюджетні витрати.
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