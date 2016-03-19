Поліція розігнала мітинг опозиції в бразильському Сан-Паулу

Про це повідомляє Російська служба Бі-Бі-Сі.

Близько 150 учасників акції третій день поспіль продовжують протестувати в самому центрі бразильського мегаполісу, вимагаючи відставки президента Ділми Русеф. Напередодні поліція розігнала аналогічну акцію в столиці країни Бразиліа.

Розгін акції в Сан-Паулу передував запланованій демонстрації на підтримку Ділми Русеф, яка повинна пройти в тому ж районі.

У п'ятницю ще в декількох містах Бразилії прихильники чинної глави держави і правлячої партії висловлять підтримку Русеф.

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Противників президента обурила новина про призначення екс-глави держави Луїса Інасіу Лули да Сілви на посаду керівника адміністрації Русеф.

Опозиційні активісти стверджують, що Лула зайняв пост в адміністрації тільки для того, щоб уникнути кримінального переслідування в рамках масштабної корупційної справи, названої "Операція Автомийка".

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Сам Лула стверджує, що розслідування відносно нього покликане перешкодити йому знову балотуватися в президенти у 2018 році.