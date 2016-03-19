Папа Римський завів аккаунт в Instagram

19:30, 19 березня 2016
Світ
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Папа Римський Франциск завів аккаунт в Instagram.

REUTERS

У профілі franciscus вже опубліковано перше фото, де Папа Римський молиться.

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У Папи також є аккаунт в Twitter (@Pontifex), на який підписалися 27 млн користувачів.

Раніше у Ватикані Папа Римський зустрівся з генеральним директором і співзасновником Instagram Кевіном Сістром.

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