У США заарештували російського мільярдера - ЗМІ

В американському Коннектикуті заарештований 66-річний Шалва Чигиринський, ім'я, вік і місце проживання якого аналогічні даним російського мільярдера Шалви Чигиринського, повідомляє ТСН.ua з посиланням на телеканал Дождь.

"Мільярдера заарештували за незаконний зв'язок з неповнолітньою дівчиною і відпустили після внесення застави в 50 тисяч доларів", - говориться в повідомленні.

За даними місцевих ЗМІ, Чигиринського було звинувачено у "незаконному контакті" з дівчиною в ході судового розгляду зі своєю колишньою дружиною.

10 березня росіянин прийшов з повинною в поліцію і йому були пред'явлені звинувачення за двома статтями: "заподіяння шкоди здоров'ю неповнолітньої" і "незаконний контакт з неповнолітньою віком до 16 років".

Наступне засідання суду призначено на 29 березня.

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Адвокат Чигиринського Одрі Фелсен заявляє, що її підзахисний відкидає всі звинувачення.Разом з тим, поліція не може розкрити деталі справи, оскільки в ній фігурує неповнолітня. Судових документів по справі в публічному доступі немає.