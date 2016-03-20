Протестуючі проти Трампа заблокували шосе в Арізоні
Кандидат від республіканців Дональд Трамп назвав акцію протесту "ганебною".
На акції протесту проти можливого президентства мільярдера Дональда Трампа демонстранти ненадовго перекрили Арізонське шосе перед агітаційним автопробігом, повідомляє Новое время.
"За даними поліції округу Марікопа, де проходила акція, 3 учасників перекриття шосе заарештовано. Варто зазначити, що шериф Джо Арпайо, відомий своєю підтримкою кандидатури Трампа, служить саме в цьому окрузі", - йдеться в повідомленні.
Поліція розчистила дорогу від протестувальників перед проїздом авто.
Пізніше на мітингу в Таксоні, Арізона, Дональд Трамп назвав акцію протесту "ганебною", і висловив подяку поліції за її роботу.
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У Нью-Йорку близько тисячі осіб пройшли маршем протесту від Центрального парку до Вежі Трампа, будівлі, що належить мільярдерові.
Нагадаємо, що хакери з відомого об'єднання Anonymous пообіцяли влаштувати скандальному своїми висловлюваннями Трампу "повноцінну війну".