Протестуючі проти Трампа заблокували шосе в Арізоні

На акції протесту проти можливого президентства мільярдера Дональда Трампа демонстранти ненадовго перекрили Арізонське шосе перед агітаційним автопробігом, повідомляє Новое время.

"За даними поліції округу Марікопа, де проходила акція, 3 учасників перекриття шосе заарештовано. Варто зазначити, що шериф Джо Арпайо, відомий своєю підтримкою кандидатури Трампа, служить саме в цьому окрузі", - йдеться в повідомленні.

Поліція розчистила дорогу від протестувальників перед проїздом авто.

Пізніше на мітингу в Таксоні, Арізона, Дональд Трамп назвав акцію протесту "ганебною", і висловив подяку поліції за її роботу.

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У Нью-Йорку близько тисячі осіб пройшли маршем протесту від Центрального парку до Вежі Трампа, будівлі, що належить мільярдерові.

Нагадаємо, що хакери з відомого об'єднання Anonymous пообіцяли влаштувати скандальному своїми висловлюваннями Трампу "повноцінну війну".