Опозиція Сирії проти перерви у мирних переговорах через оголошені Асадом вибори

Про це повідомив речник Верховного комітету з переговорів Салім аль-Муслат, передає Deutsche Welle.

"Ми не приймемо перенесення (переговорів. - Ред.) через нелегітимні вибори", - заявив представник опозиції у неділю, 20 березня.

Нагадаємо, сирійський президент Башар Асад на тлі успіхів його армії призначив парламентські вибори у країні на 13 квітня. Востаннє вибори в Сирії проводилися у травні 2012 року, тож повноваження парламенту нинішнього скликання мають завершитися у травні цього року.

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Також зазначається, що радикальні сирійські опозиціонери з "Армії ісламу", яких підтримує Саудівська Аравія і які також беруть участь в мирних переговорах у Женеві, вимагають припинення співпраці США з курдами. Про це німецькій газеті Frankfurter Allgemeine Zeitung заявив один із членів керівництва угруповання Мухаммед Аллуш. Він стверджує, що сирійські курди співпрацюють з режимом Асада. "Міністр внутрішніх справ Башара Асада їх відвідує", - зазначив Аллуш.

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За даними агентства dpa, курдська партія "Демократичний союз" та її збройні Загони народної самооборони є важливим союзником США у боротьбі проти "Ісламської держави" (з якою воює й "Армія ісламу"). Однак частково курди співпрацюють як із сирійськими повстанцями, так і з режимом Асада.