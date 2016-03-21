У Ємені домовилися про перемир'я

Про це повідомляє Лента.ру з посиланням на Associated Press.

У столиці Сані в неділю, 20 березня, уповноважені особи взяли участь в переговорах між повстанцями і посланцем ООН в Ємені, Ісмаїлом ульд шейхом Ахмедом.

За словами чиновників, шиїтські повстанці-хоусити погодилися виконати резолюцію Ради Безпеки ООН, яка вимагає від них скласти зброю і піти із займаної ними території, в тому числі з Сани.

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Представники міжнародно визнаного уряду також заявили в неділю, що вони згодні на припинення вогню.

Попередні спроби реалізувати режим припинення вогню в Ємені не увінчалися успіхом, кожна сторона звинувачує іншу в порушенні умов.

Перший раунд переговорів відбувся в Швейцарії в грудні 2015 року, але після цього вони так і не відновилися.

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