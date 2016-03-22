У Португалії затримали підозрюваного по справі Petrobras

За даними поліції, Рауль Шмідт Феліпе Жуніор, який імовірно є одночасно громадянином Бразилії і Португалії, переховувався від слідства близько року.

У поліції не виключають, що затриманий був посередником між топ-менеджерами Petrobras і нафтовими компаніями з інших країн. Зараз ця інформація перевіряється.

Феліпе Жуніор став першим підозрюваним у справі, затриманим за межами Бразилії.

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Раніше УНІАН повідомляв, що поліція Бразилії затримала колишнього главу держави Луїса Інасіу Лулу да Сілву в рамках справи про корупцію в державній нафтовій компанії Petrobras.

Про корупцію в Petrobras стало відомо в 2014 році. Передбачається, що менеджери компанії отримували комісійні за підписані контракти з підрядниками. Суми контрактів, за даними влади, завищувалися, а комісійні йшли на підкуп політиків з правлячої партії і на фінансування їхніх виборчих кампаній.