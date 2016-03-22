В аеропорту Брюсселя пролунали два вибухи (фото, відео)
Два вибухи сталися в аеропорту Брюсселя.
Наразі їхня причина невідома, передає Reuters.
При цьому агентство повідомляє про кількох потерпілих, не називаючи точної кількості.
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У свою чергу канал Sky News повідомив про те, що з будівлі аеропорту Брюсселя почали евакуювати людей.
Телеканал повідомляє, що вибух стався у зоні реєстрації на рейси біля стійки компанії American Airlines.
echt #wtf daar in #zaventem :-( pic.twitter.com/2AGTBBA0xs— ward markey (@wardmarkey) March 22, 2016
#BREAKING: Two loud explosions at #Zaventem airport in #Brusselspic.twitter.com/JFw9RGLjnh— Anna Ahronheim (@AAhronheim) March 22, 2016
Damage to airport building due to explosions.#Brusselspic.twitter.com/kfAWbHbEQh— Syedih (@SyedIHusain) March 22, 2016
#Brussels Two explosions heard at Brussels airport - GRAPHIC IMAGES - via @davidcrunellepic.twitter.com/xWp3NYgAPO— TFM News (@TFMRadioNews) March 22, 2016
Деякі джерела повідомляють про жертв, проте наразі підтвердження цієї інформації немає.
Visuals first on #NewsX: 2 explosions at Brussels Airport; airport being evacuated. https://t.co/X4YQ2oJHvl— NewsX (@NewsX) March 22, 2016