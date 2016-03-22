В аеропорту Брюсселя пролунали два вибухи (фото, відео)

09:42, 22 березня 2016
Світ
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Два вибухи сталися в аеропорту Брюсселя.

взрыв, Брюссель, аэропорт / rtbf.be

Наразі їхня причина невідома, передає Reuters.

При цьому агентство повідомляє про кількох потерпілих, не називаючи точної кількості.

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У свою чергу канал Sky News повідомив про те, що з будівлі аеропорту Брюсселя почали евакуювати людей.

Телеканал повідомляє, що вибух стався у зоні реєстрації на рейси біля стійки компанії American Airlines.

Деякі джерела повідомляють про жертв, проте наразі підтвердження цієї інформації немає. 

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