В аеропорту Брюсселя пролунали два вибухи (фото, відео)

Наразі їхня причина невідома, передає Reuters.

При цьому агентство повідомляє про кількох потерпілих, не називаючи точної кількості.

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У свою чергу канал Sky News повідомив про те, що з будівлі аеропорту Брюсселя почали евакуювати людей.

Телеканал повідомляє, що вибух стався у зоні реєстрації на рейси біля стійки компанії American Airlines.

#Brussels Two explosions heard at Brussels airport - GRAPHIC IMAGES - via @davidcrunellepic.twitter.com/xWp3NYgAPO — TFM News (@TFMRadioNews) March 22, 2016

Деякі джерела повідомляють про жертв, проте наразі підтвердження цієї інформації немає.