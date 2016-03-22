ЗМІ повідомляють про крики "арабською" перед вибухами в аеропорту Брюсселя

Бельгійські ЗМІ, зокрема агентство Belga, повідомляє про постріли в залі вильоту аеропорту Брюсселя. Також стало відомо, що нападники зі зброєю розмовляли і кричали арабською мовою.

Як повідомляє британський телеканал Sky News, вибухи сталися поблизу стійок реєстрації американської авіакомпанії American Airlines.

"Два вибухи сталися в залі вильоту аеропорту Брюсселя. Є загиблі. Аеропорт повністю блокований, припинено рух літаків і транспорту в напрямку аеропорту. Зараз до повітряної гавані стягуються сили поліції, рухаються пожежні машини і карети "швидкої допомоги", - повідомила газета Laatste Nieuws.

Скляний фасад терміналу аеропорту частково зруйнований, крізь розбиті вікна піднімається дим. Під'їзди до аеропорту блоковані поліцією. В районі аеропорту перебувають десятки машин оперативних служб.

Залізничне сполучення з аеропортом припинено.