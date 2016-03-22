Вибухи в метро Брюсселя забрали життя щонайменше 10 осіб - ЗМІ
11:21, 22 березня 2016Світ
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В результаті вибуху на станції метро Мальбек в Брюсселі загинули 10 осіб.
В результаті терактів в метро Брюсселя загинули не менше 10 осіб / twitter.com/PaulineArmandet
Про це повідомляє ТАСС з посиланням на поліцію.
«На даний момент ще невідома точна кількість загиблих і постраждалих, ведуться роботи на місці. Але можна говорити вже про 10 загиблих, принаймні», — привело агентство слова джерела в правоохоронних органах.
Раніше 22 березня повідомлялося про два вибухи в метро Брюсселя.
Станція Маальбек розташована недалеко від району Шуман, в тій частині міста, де знаходяться інститути Європейського союзу.
«Вибухи сталися на станціях метро Площа Шумана, де розташовані європейські інститути і Мальбек, де живуть емігранти і де був кілька днів тому арештований організатор вибухів у Парижі», — повідомляє телеканал Euronews.
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